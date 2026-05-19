Mittwochshandel in Frankfurt: DAX schließt im Plus

Index-Bewegung

Der DAX schloss den Mittwochshandel mit Gewinnen ab.

Am Mittwoch bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsende 1,36 Prozent fester bei 24.732,28 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,014 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,227 Prozent tiefer bei 24.345,32 Punkten in den Handel, nach 24.400,65 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24.287,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.885,56 Zähler.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 3,77 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der DAX auf 24.417,80 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der DAX einen Stand von 25.260,69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.036,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,786 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,11 Prozent auf 67,94 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,40 Prozent auf 287,40 EUR), Deutsche Bank (+ 4,29 Prozent auf 28,06 EUR), Siemens Energy (+ 3,95 Prozent auf 174,32 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,24 Prozent auf 173,80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen BASF (-2,29 Prozent auf 51,10 EUR), SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), Scout24 (-1,84 Prozent auf 71,85 EUR), Brenntag SE (-1,57 Prozent auf 58,82 EUR) und GEA (-0,81 Prozent auf 55,25 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.835.360 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 198,570 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net