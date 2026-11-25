DAX-Performance im Blick

Der DAX hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,00 Prozent fester bei 25.017,03 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,098 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,264 Prozent auf 25.083,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25.017,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.091,57 Punkte, das Tagestief hingegen 25.000,58 Zähler.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,441 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der DAX bei 25.181,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, erreichte der DAX einen Wert von 26.266,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der DAX 23.464,63 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,95 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27.001,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,92 Prozent auf 64,18 EUR), BMW (+ 1,95 Prozent auf 54,30 EUR), Vonovia SE (+ 1,67 Prozent auf 17,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,62 Prozent auf 37,97 EUR) und Daimler Truck (+ 1,59 Prozent auf 40,78 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,28 Prozent auf 42,74 EUR), Siemens Energy (-1,07 Prozent auf 116,62 EUR), Commerzbank (-0,90 Prozent auf 35,23 EUR), Scout24 (-0,78 Prozent auf 82,40 EUR) und RWE (-0,77 Prozent auf 56,52 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 543.793 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net