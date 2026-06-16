Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag auf grünem Terrain

LUS-DAX-Kursverlauf

Der LUS-DAX verzeichnet am Mittwochmittag Kursgewinne.

Am Mittwoch legt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,66 Prozent auf 24.919,00 Punkte zu.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24.919,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.764,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23.830,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23.711,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der LUS-DAX 23.295,00 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,44 Prozent aufwärts. Bei 25.509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4,33 Prozent auf 24,80 EUR), Bayer (+ 3,17 Prozent auf 37,15 EUR), Commerzbank (+ 2,42 Prozent auf 37,18 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,93 Prozent auf 187,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,72 Prozent auf 30,72 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil BMW (-7,07 Prozent auf 63,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,43 Prozent auf 47,21 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,32 Prozent auf 87,58 EUR), Porsche Automobil (-1,79 Prozent auf 30,64 EUR) und Brenntag SE (-1,71 Prozent auf 54,12 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die BMW-Aktie aufweisen. 2.256.334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,078 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net