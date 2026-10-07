Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus

XETRA-Handel im Blick

07.10.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX notierte am dritten Tag der Woche im Minus.

Letztendlich sank der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent auf 25.118,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25.037,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.353,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26.005,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 25.463,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 07.10.2025, mit 24.382,00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,25 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 2,37 Prozent auf 69,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,25 Prozent auf 69,74 EUR) und Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 262,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,85 Prozent auf 37,42 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), Deutsche Bank (-4,94 Prozent auf 29,86 EUR), MTU Aero Engines (-3,99 Prozent auf 351,10 EUR) und Commerzbank (-3,70 Prozent auf 38,56 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.926.492 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 213,573 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net