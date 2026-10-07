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XETRA-Handel im Blick

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus

Der LUS-DAX notierte am dritten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
38.75 EUR -1.10 EUR -2.76 %
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Deutsche Bank AG
29.94 EUR -1.28 EUR -4.10 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.97 EUR 0.49 EUR 1.85 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
37.36 EUR -3.14 EUR -7.75 %
Charts | News | Analysen
Hannover Rück
261.00 EUR 2.40 EUR 0.93 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
74.08 EUR 1.08 EUR 1.48 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
61.26 EUR -2.78 EUR -4.34 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.96 EUR -0.60 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen
MTU Aero Engines AG
358.00 EUR -6.90 EUR -1.89 %
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SAP SE
188.06 EUR 0.96 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen
Scout24
69.35 EUR 1.55 EUR 2.29 %
Charts | News | Analysen
Siemens Healthineers AG
38.58 EUR 0.80 EUR 2.12 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.02 EUR 1.30 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,130.00 EUR -230.00 EUR -0.91 %
News | Analysen

Letztendlich sank der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent auf 25.118,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25.037,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.353,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26.005,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 25.463,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 07.10.2025, mit 24.382,00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,25 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 2,37 Prozent auf 69,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,25 Prozent auf 69,74 EUR) und Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 262,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,85 Prozent auf 37,42 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), Deutsche Bank (-4,94 Prozent auf 29,86 EUR), MTU Aero Engines (-3,99 Prozent auf 351,10 EUR) und Commerzbank (-3,70 Prozent auf 38,56 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.926.492 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 213,573 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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