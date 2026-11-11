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Marktbericht

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter

Derzeit halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
59.20 EUR -2.14 EUR -3.49 %
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Commerzbank
39.64 EUR -0.36 EUR -0.9 %
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Continental AG
74.04 EUR 0.76 EUR 1.04 %
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E.ON SE
18.84 EUR -0.52 EUR -2.71 %
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Henkel KGaA Vz.
86.82 EUR -0.24 EUR -0.28 %
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Infineon AG
52.90 EUR 3.28 EUR 6.60 %
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Rheinmetall AG
821.20 EUR -37.60 EUR -4.38 %
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RWE AG St.
59.06 EUR 0.86 EUR 1.48 %
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SAP SE
209.00 EUR -0.20 EUR -0.10 %
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Siemens AG
275.55 EUR 1.25 EUR 0.46 %
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Siemens Energy AG
130.82 EUR 9.28 EUR 7.64 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.70 EUR -0.44 EUR -0.64 %
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Vonovia SE
16.96 EUR -0.20 EUR -1.14 %
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Zalando
27.51 EUR -0.62 EUR -2.20 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,510.00 EUR -46.00 EUR -0.17 %
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Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,11 Prozent tiefer bei 26.528,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26.658,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.487,00 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der LUS-DAX 25.175,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26.398,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.194,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,99 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.690,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 9,01 Prozent auf 130,64 EUR), Infineon (+ 7,22 Prozent auf 52,59 EUR), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 275,30 EUR), RWE (+ 1,07 Prozent auf 58,76 EUR) und Continental (+ 0,65 Prozent auf 73,98 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Brenntag SE (-4,03 Prozent auf 59,12 EUR), Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Zalando (-3,15 Prozent auf 27,35 EUR), Commerzbank (-2,09 Prozent auf 39,33 EUR) und EON SE (-1,36 Prozent auf 18,89 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.845.437 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,952 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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11:36 Infineon Neutral UBS AG
08:16 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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