Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter

Marktbericht

11.11.26 12:25 Uhr

Derzeit halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,11 Prozent tiefer bei 26.528,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26.658,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.487,00 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der LUS-DAX 25.175,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26.398,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.194,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,99 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.690,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 9,01 Prozent auf 130,64 EUR), Infineon (+ 7,22 Prozent auf 52,59 EUR), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 275,30 EUR), RWE (+ 1,07 Prozent auf 58,76 EUR) und Continental (+ 0,65 Prozent auf 73,98 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Brenntag SE (-4,03 Prozent auf 59,12 EUR), Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Zalando (-3,15 Prozent auf 27,35 EUR), Commerzbank (-2,09 Prozent auf 39,33 EUR) und EON SE (-1,36 Prozent auf 18,89 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.845.437 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,952 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net