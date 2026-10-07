Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert

Index-Bewegung

07.10.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochnachmittag.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:54 Uhr um 1,13 Prozent auf 25.073,00 Punkte zurück.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25.037,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.353,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 26.005,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25.463,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.382,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,06 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,70 Prozent auf 26,86 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 69,90 EUR), Zalando (+ 1,25 Prozent auf 22,68 EUR), Beiersdorf (+ 1,10 Prozent auf 77,28 EUR) und Scout24 (+ 1,04 Prozent auf 68,25 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Infineon (-5,81 Prozent auf 60,92 EUR), Deutsche Bank (-5,32 Prozent auf 29,74 EUR), Siemens Energy (-3,61 Prozent auf 142,12 EUR), MTU Aero Engines (-3,01 Prozent auf 354,70 EUR) und Commerzbank (-2,82 Prozent auf 38,91 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3.144.503 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 213,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net