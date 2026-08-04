Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester

Kursentwicklung im Fokus

05.08.26 09:27 Uhr

Das macht der LUS-DAX aktuell.

Am Mittwoch springt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 26.365,00 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26.435,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.344,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.820,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.455,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23.863,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.435,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 6,27 Prozent auf 47,14 EUR), Siemens Energy (+ 3,67 Prozent auf 156,40 EUR), Bayer (+ 3,48 Prozent auf 49,93 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,76 Prozent auf 42,19 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,46 Prozent auf 375,10 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-5,37 Prozent auf 60,30 EUR), Vonovia SE (-1,99 Prozent auf 21,21 EUR), Continental (-1,46 Prozent auf 70,20 EUR), Scout24 (-1,05 Prozent auf 75,40 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,94 Prozent auf 57,18 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 534.106 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217,474 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net