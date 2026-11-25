Index-Performance im Blick

Kaum bewegt zeigt sich der MDAX am Mittwoch.

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,18 Prozent auf 28.740,84 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 329,813 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,164 Prozent stärker bei 28.838,73 Punkten, nach 28.791,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29.070,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28.720,27 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,263 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der MDAX auf 29.876,31 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.267,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der MDAX noch bei 29.015,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 7,23 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Aroundtown SA (+ 5,74 Prozent auf 1,68 EUR), TAG Immobilien (+ 2,74 Prozent auf 11,62 EUR), Schaeffler (+ 2,14 Prozent auf 5,02 EUR), Porsche Automobil (+ 2,04 Prozent auf 23,05 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,97 Prozent auf 51,85 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-5,81 Prozent auf 47,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,53 Prozent auf 41,68 EUR), Elmos Semiconductor (-5,40 Prozent auf 94,60 EUR), flatexDEGIRO (-3,34 Prozent auf 23,12 EUR) und Nordex (-3,11 Prozent auf 34,92 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3.356.732 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,608 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

2027 verzeichnet die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,19 Prozent.

Redaktion Finanzen.net