Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Kursverlauf

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch in die Verlustzone.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:09 Uhr um 0,38 Prozent schwächer bei 18.088,09 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 88,437 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 18.169,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18.157,00 Punkten am Vortag.

Bei 18.169,78 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.088,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 2,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 18.736,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, betrug der SDAX-Kurs 16.517,29 Punkte. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 16.913,69 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,22 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit 1&1 (+ 4,90 Prozent auf 21,40 EUR), JOST Werke (+ 1,84 Prozent auf 55,30 EUR), Shelly (+ 1,17) Prozent auf 60,70 EUR), HAMBORNER REIT (+ 0,80 Prozent auf 4,44 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,67 Prozent auf 27,12 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-3,00 Prozent auf 51,70 EUR), Vincorion (-2,35 Prozent auf 16,60 EUR), Basler (-2,34 Prozent auf 29,20 EUR), PVA TePla (-2,21 Prozent auf 39,78 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,83 Prozent auf 30,02 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 157.621 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,699 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,22 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net