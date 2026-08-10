Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX schließt im Plus

Index-Performance

19.08.26 17:57 Uhr

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 18.507,08 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,988 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,030 Prozent auf 18.431,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18.425,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.524,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18.375,77 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0,838 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.250,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der SDAX noch bei 18.254,13 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 17.150,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,63 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell SFC Energy (+ 3,98 Prozent auf 20,90 EUR), Vincorion (+ 3,93 Prozent auf 22,20 EUR), Stabilus SE (+ 3,54 Prozent auf 16,98 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,27 Prozent auf 32,24 EUR) und Einhell Germany vz (+ 3,12 Prozent auf 72,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen OHB SE (-6,36 Prozent auf 235,50 EUR), PVA TePla (-3,33 Prozent auf 29,00 EUR), Basler (-2,17 Prozent auf 22,50 EUR), Energiekontor (-1,89 Prozent auf 25,95 EUR) und HelloFresh (-1,55 Prozent auf 2,93 EUR) unter Druck.

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.230.790 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die OHB SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,539 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net