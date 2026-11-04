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Kursverlauf

Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags

Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags

Der SDAX gewinnt aktuell an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Adtran Networks SE
21.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Basler AG
24.50 EUR 0.85 EUR 3.59 %
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Grand City Properties S.A.
7.22 EUR 0.11 EUR 1.55 %
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HAMBORNER REIT
4.02 EUR -0.01 EUR -0.25 %
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Hypoport SE
84.20 EUR 4.55 EUR 5.71 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.80 EUR 0.70 EUR 1.06 %
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Medios AG
11.24 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mutares
26.60 EUR -0.50 EUR -1.85 %
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NORMA Group SE
15.38 EUR -0.10 EUR -0.65 %
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OHB SE
217.50 EUR 5.50 EUR 2.59 %
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
2.79 EUR 0.01 EUR 0.29 %
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SMA Solar AG
54.85 EUR 3.80 EUR 7.44 %
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TeamViewer
5.40 EUR 0.21 EUR 4.04 %
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Vincorion
18.78 EUR 0.02 EUR 0.11 %
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Indizes
SDAX
18,237.60 EUR 220.52 EUR 1.22 %
News | Analysen

Am Mittwoch klettert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 1,25 Prozent auf 18.241,69 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,982 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,104 Prozent schwächer bei 17.998,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18.017,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.249,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17.996,29 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,947 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 18.194,70 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 18.639,43 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 16.280,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,11 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 11,47 Prozent auf 56,85 EUR), Hypoport SE (+ 5,81 Prozent auf 84,65 EUR), Basler (+ 5,33 Prozent auf 24,70 EUR), Grand City Properties (+ 4,80 Prozent auf 7,42 EUR) und pbb (+ 4,42 Prozent auf 2,93 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Vincorion (-3,40 Prozent auf 18,03 EUR), NORMA Group SE (-3,21 Prozent auf 15,10 EUR), OHB SE (-2,36 Prozent auf 206,50 EUR), Adtran Networks SE (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und Medios (-1,23 Prozent auf 11,26 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 925.718 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,139 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,70 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
10:11 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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