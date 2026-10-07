Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

SDAX aktuell

07.10.26 15:57 Uhr

Der SDAX bewegt sich aktuell auf rotem Terrain.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 1,04 Prozent schwächer bei 18.193,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90,802 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,505 Prozent schwächer bei 18.291,95 Punkten in den Handel, nach 18.384,81 Punkten am Vortag.

Bei 18.433,30 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.193,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0,314 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 18.753,48 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, einen Stand von 18.148,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der SDAX noch bei 17.354,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,83 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,41 Prozent auf 72,20 EUR), HelloFresh (+ 4,32 Prozent auf 2,44 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,60 Prozent auf 5,52 EUR), 1&1 (+ 1,92 Prozent auf 23,85 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,91 Prozent auf 12,25 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil NORMA Group SE (-7,06 Prozent auf 16,06 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,46 Prozent auf 15,20 EUR), PVA TePla (-4,58 Prozent auf 33,78 EUR), Energiekontor (-4,07 Prozent auf 23,55 EUR) und OHB SE (-3,93 Prozent auf 161,40 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 750.329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,282 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,59 erwartet. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8,68 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net