Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus

Index-Performance im Blick

04.11.26 15:57 Uhr

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch klettert der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1,20 Prozent auf 4.141,63 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 580,920 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,253 Prozent auf 4.082,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4.092,59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.147,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4.080,18 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,54 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 4.081,92 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 3.981,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.610,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,27 Prozent aufwärts. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 8,73 Prozent auf 55,45 EUR), OHB SE (+ 6,15 Prozent auf 224,50 EUR), Nordex (+ 5,80 Prozent auf 41,22 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,81 Prozent auf 13,90 EUR) und Siltronic (+ 3,28 Prozent auf 61,45 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-5,26 Prozent auf 32,42 EUR), PVA TePla (-4,18 Prozent auf 30,28 EUR), JENOPTIK (-3,14 Prozent auf 38,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,56 Prozent auf 121,80 EUR) und Infineon (-1,37 Prozent auf 51,68 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.410.967 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,653 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net