Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus

XETRA-Handel im Blick

04.11.26 09:27 Uhr

Der TecDAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,21 Prozent auf 4.101,24 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 580,920 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,253 Prozent leichter bei 4.082,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4.092,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4.102,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4.080,18 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,546 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4.081,92 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 3.981,98 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 3.610,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 7,90 Prozent auf 64,20 EUR), SMA Solar (+ 5,29 Prozent auf 53,70 EUR), Nordex (+ 4,88 Prozent auf 40,86 EUR), AIXTRON SE (+ 2,31 Prozent auf 35,01 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,97 Prozent auf 27,90 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-3,19 Prozent auf 80,18 EUR), IONOS (-2,35 Prozent auf 34,08 EUR), Nemetschek SE (-0,82 Prozent auf 72,85 EUR), Siemens Healthineers (-0,78 Prozent auf 43,01 EUR) und Kontron (-0,59 Prozent auf 20,14 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 435.604 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,653 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net