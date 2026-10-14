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FTSE 100 aktuell

Mittwochshandel in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Mittwochshandel in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Mit dem FTSE 100 ging es am Mittwoch aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.29 EUR -0.12 EUR -3.63 %
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AstraZeneca PLC
145.20 EUR 4.65 EUR 3.31 %
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Babcock International
10.32 EUR -0.42 EUR -3.91 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
148.00 EUR -7.00 EUR -4.52 %
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Barratt Developments PLC
3.40 EUR 0.02 EUR 0.59 %
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Burberry plc
12.27 EUR 0.05 EUR 0.41 %
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Computacenter PLC
64.50 EUR -1.00 EUR -1.53 %
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Endeavour Mining PLC
47.80 EUR -1.66 EUR -3.36 %
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Fresnillo PLC
31.80 EUR -0.86 EUR -2.63 %
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GSK PLC Registered Shs
21.43 EUR 0.74 EUR 3.58 %
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HSBC Holdings plc
16.87 EUR -0.05 EUR -0.28 %
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Lloyds Banking Group
1.23 EUR 0.01 EUR 1.07 %
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Standard Chartered plc
25.54 EUR -0.52 EUR -2.00 %
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Indizes
FTSE 100
10,724.86 GBP 74.53 GBP 0.7 %
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Zum Handelsende ging es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,70 Prozent aufwärts auf 10.724,86 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,211 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10.649,97 Punkte an der Kurstafel, nach 10.650,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 10.731,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.641,22 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 10.697,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.529,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9.452,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 4,04 Prozent auf 3,04 GBP), GSK (+ 3,59 Prozent auf 18,16 GBP), Burberry (+ 3,52 Prozent auf 10,74 GBP), AstraZeneca (+ 3,40 Prozent auf 123,00 GBP) und Babcock International (+ 2,95 Prozent auf 9,13 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-4,64 Prozent auf 25,90 GBP), Computacenter (-4,04 Prozent auf 54,65 GBP), Endeavour Mining (-3,41 Prozent auf 39,91 GBP), Airtel Africa (-2,99 Prozent auf 2,79 GBP) und Standard Chartered (-2,59 Prozent auf 21,09 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 85.598.862 Aktien gehandelt. Mit 289,755 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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14:51 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
30.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG

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