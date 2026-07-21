Mittwochshandel in London: FTSE 100 im Aufwind

FTSE 100-Performance im Blick

22.07.26 12:25 Uhr

Der FTSE 100 befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,95 Prozent höher bei 10.686,91 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,153 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,000 Prozent auf 10.585,87 Punkte an der Kurstafel, nach 10.585,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.733,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.568,72 Zählern.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,817 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.437,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.476,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.023,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10.934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Segro (+ 4,60 Prozent auf 9,09 GBP), Endeavour Mining (+ 3,18 Prozent auf 36,67 GBP), Prudential (+ 2,57 Prozent auf 10,96 GBP), Fresnillo (+ 2,46 Prozent auf 26,29 GBP) und Standard Chartered (+ 2,40 Prozent auf 21,57 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Burberry (-2,30 Prozent auf 10,62 GBP), IG Group (-1,66 Prozent auf 17,15 GBP), Games Workshop Group (-1,44 Prozent auf 198,50 GBP), Investec (-1,43 Prozent auf 6,23 GBP) und Entain (-1,08 Prozent auf 5,48 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 31.557.431 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 298,236 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net