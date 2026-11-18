FTSE 100-Performance

Der FTSE 100 zeigte sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Am Mittwoch bewegte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 1,30 Prozent schwächer bei 10.551,17 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,312 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,006 Prozent höher bei 10.690,55 Punkten, nach 10.689,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10.692,25 Punkte, das Tagestief hingegen 10.537,47 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 3,23 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.881,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.728,04 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.552,30 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,03 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell ConvaTec (+ 9,40 Prozent auf 2,70 GBP), Whitbread (+ 3,51 Prozent auf 28,93 GBP), Kingfisher (+ 3,14 Prozent auf 3,82 GBP), Croda International (+ 2,15 Prozent auf 38,51 GBP) und Games Workshop Group (+ 2,05 Prozent auf 169,20 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Antofagasta (-7,85 Prozent auf 27,82 GBP), Endeavour Mining (-7,24 Prozent auf 34,34 GBP), Anglo American (-7,19 Prozent auf 32,94 GBP), Glencore (-6,11 Prozent auf 4,61 GBP) und Fresnillo (-4,71 Prozent auf 22,65 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 139.141.433 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,922 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net