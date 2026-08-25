Mittwochshandel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Mittwochmittag

Index im Blick

26.08.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittwochmittag im Minus.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 26.083,67 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,198 Prozent schwächer bei 26.099,58 Punkten, nach 26.151,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.180,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.032,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,070 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 24.975,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.656,18 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21.544,27 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,26 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit TTM Technologies (+ 7,41 Prozent auf 120,62 USD), SMC (+ 7,35 Prozent auf 468,98 USD), Amtech Systems (+ 6,25 Prozent auf 15,14 USD), AAON (+ 5,50 Prozent auf 80,38 USD) und American Eagle Outfitters (+ 4,90 Prozent auf 17,55 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Monro Muffler Brake (-6,81 Prozent auf 13,01 USD), Intuit (-4,32 Prozent auf 342,02 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,08 Prozent auf 3,76 USD), Americas Car-Mart (-4,04 Prozent auf 2,26 USD) und Nortech Systems (-3,61 Prozent auf 11,75 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.789.619 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,325 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net