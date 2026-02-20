DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +7,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.867 +6,9%Euro1,1639 +0,2%Öl82,60 +0,8%Gold5.132 +0,9%
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Bitcoin im Bärenmarkt?: Warum der Krypto-Winter 2026 anders verläuft
Broadcom-Aktie dennoch in Rot: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen
Dow Jones-Performance im Blick

Mittwochshandel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus

04.03.26 22:33 Uhr
Mittwochshandel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus | finanzen.net

Am Mittwoch wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,49 Prozent auf 48.739,41 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,652 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 48.493,11 Punkte an der Kurstafel, nach 48.501,27 Punkten am Vortag.

Bei 48.854,05 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48.354,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,113 Prozent abwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 04.02.2026, einen Stand von 49.501,30 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 47.850,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42.520,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0,738 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50.512,79 Punkte. Bei 47.626,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 3,88 Prozent auf 216,82 USD), Cisco (+ 2,42 Prozent auf 80,87 USD), IBM (+ 1,95 Prozent auf 250,06 USD), NVIDIA (+ 1,66 Prozent auf 183,04 USD) und 3M (+ 1,52 Prozent auf 160,89 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Coca-Cola (-1,56 Prozent auf 78,10 USD), Salesforce (-1,51 Prozent auf 193,08 USD), Chevron (-1,45 Prozent auf 186,03 USD), Nike (-1,26 Prozent auf 58,64 USD) und Procter Gamble (-0,89 Prozent auf 158,30 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39.162.055 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,815 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
26.02.2026Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.02.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.02.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
17.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

