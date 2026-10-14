Mittwochshandel in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone

Kursverlauf

14.10.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones notiert am Mittwoch im Minus.

Am Mittwoch gibt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,51 Prozent auf 51.408,57 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26,434 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,818 Prozent auf 52.092,99 Punkte an der Kurstafel, nach 51.670,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51.869,75 Punkte, das Tagestief hingegen 51.385,54 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0,689 Prozent nach. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 52.421,20 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Wert von 52.508,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.270,46 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,25 Prozent zu. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 4,11 Prozent auf 147,81 USD), UnitedHealth (+ 3,21 Prozent auf 389,90 USD), Amgen (+ 3,19 Prozent auf 426,01 USD), Walmart (+ 2,62 Prozent auf 115,22 USD) und Coca-Cola (+ 1,88 Prozent auf 91,80 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-3,38 Prozent auf 746,66 USD), NVIDIA (-3,22 Prozent auf 221,16 USD), Goldman Sachs (-2,53 Prozent auf 869,31 USD), Amazon (-1,86 Prozent auf 253,78 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,53 Prozent auf 344,16 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12.064.450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,866 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net