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Kursentwicklung

Mittwochshandel in New York: Dow Jones sackt schlussendlich ab

Mittwochshandel in New York: Dow Jones sackt schlussendlich ab

Der Dow Jones gab sich am Mittwoch schwächer.

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51,461.90 USD -631.21 USD -1.21 %
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Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,21 Prozent schwächer bei 51.461,90 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,966 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,403 Prozent höher bei 52.303,24 Punkten, nach 52.093,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 52.173,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51.186,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 2,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 53.732,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.999,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der Dow Jones mit 45.757,90 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,36 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Honeywell Technologies (+ 2,07 Prozent auf 207,66 USD), NVIDIA (+ 0,82 Prozent auf 213,90 USD), Merck (+ 0,78 Prozent auf 144,91 USD), Walt Disney (+ 0,54 Prozent auf 106,99 USD) und Home Depot (+ 0,53 Prozent auf 266,65 EUR). Schwächer notieren im Dow Jones derweil IBM (-4,38 Prozent auf 237,49 USD), Goldman Sachs (-3,96 Prozent auf 937,98 USD), American Express (-3,70 Prozent auf 312,43 USD), Boeing (-3,69 Prozent auf 201,96 USD) und Chevron (-2,86 Prozent auf 211,54 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 27.211.275 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,402 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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