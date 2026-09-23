Mittwochshandel in New York: Dow Jones schwächelt nachmittags

Dow Jones im Fokus

23.09.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones notiert heute im negativen Bereich.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,42 Prozent leichter bei 51.646,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,583 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,845 Prozent auf 52.301,92 Punkte an der Kurstafel, nach 51.863,69 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.846,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 51.479,84 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,558 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 53.277,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51.666,84 Punkte. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 46.292,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,75 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,70 Prozent auf 239,59 USD), Boeing (+ 1,94 Prozent auf 201,56 USD), Chevron (+ 1,76 Prozent auf 205,98 USD), IBM (+ 1,59 Prozent auf 235,07 USD) und Travelers (+ 1,05 Prozent auf 365,80 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen McDonalds (-5,40 Prozent auf 236,84 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,44 Prozent auf 335,46 USD), Amazon (-2,49 Prozent auf 248,63 USD), Merck (-1,89 Prozent auf 148,06 USD) und NVIDIA (-1,62 Prozent auf 225,16 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 9.003.219 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,796 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,63 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net