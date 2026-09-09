Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

09.09.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones verliert aktuell an Wert.

Um 17:57 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,81 Prozent leichter bei 52.357,78 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,991 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,615 Prozent auf 53.110,45 Punkte an der Kurstafel, nach 52.786,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52.314,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.707,90 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 54.036,93 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 50.872,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45.711,34 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,22 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,63 Prozent auf 213,21 USD), JPMorgan Chase (+ 0,53 Prozent auf 355,40 USD), Cisco (+ 0,31 Prozent auf 109,51 USD), Travelers (+ 0,18 Prozent auf 366,33 USD) und Amgen (-0,04 Prozent auf 393,02 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Nike (-2,61 Prozent auf 37,11 USD), UnitedHealth (-2,60 Prozent auf 390,43 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,47 Prozent auf 327,10 USD), Amazon (-2,20 Prozent auf 251,32 USD) und Procter Gamble (-2,01 Prozent auf 142,65 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6.872.488 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,769 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,28 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net