Mittwochshandel in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone

Kursverlauf

Der Dow Jones verbuchte am Mittwoch Zuwächse.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent stärker bei 49.662,66 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,161 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,016 Prozent auf 49.525,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49.533,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49.469,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 49.897,31 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,277 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49.359,33 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46.091,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44.556,34 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,65 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Goldman Sachs (+ 1,93 Prozent auf 933,73 USD), Salesforce (+ 1,90 Prozent auf 187,79 USD), Chevron (+ 1,84 Prozent auf 183,87 USD), Amazon (+ 1,81 Prozent auf 204,79 USD) und Cisco (+ 1,73 Prozent auf 78,18 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Boeing (-2,09 Prozent auf 238,93 USD), 3M (-2,06 Prozent auf 164,17 USD), Verizon (-1,80 Prozent auf 48,05 USD), Walmart (-1,73 Prozent auf 126,62 USD) und Procter Gamble (-1,69 Prozent auf 156,86 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43.751.738 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

