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NASDAQ-Handel im Blick

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 am Mittwochmittag in der Gewinnzone

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 am Mittwochmittag in der Gewinnzone

Das macht der NASDAQ 100 heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
164.68 EUR -0.76 EUR -0.46 %
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Apple Inc.
319.45 EUR 6.60 EUR 2.11 %
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Copart Inc.
28.79 EUR 0.24 EUR 0.82 %
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CoreWeave
55.73 EUR 12.44 EUR 28.75 %
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CrowdStrike
211.35 EUR 9.00 EUR 4.45 %
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Kraft Heinz Company
21.65 EUR 0.15 EUR 0.70 %
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Lumentum Holdings Inc
573.60 EUR 52.00 EUR 9.97 %
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Micron Technology Inc.
746.00 EUR 102.70 EUR 15.96 %
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Microsoft Corp.
469.40 EUR -9.15 EUR -1.91 %
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Moderna Inc
220.05 EUR -6.95 EUR -3.06 %
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Nebius
145.76 EUR 25.40 EUR 21.10 %
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NVIDIA Corp.
158.84 EUR 7.38 EUR 4.87 %
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Sandisk Corp
895.00 EUR 130.00 EUR 16.99 %
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Vertex Pharmaceuticals Inc.
495.40 EUR 6.90 EUR 1.41 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,518.16 USD 777.36 USD 2.8 %
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Um 17:56 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,70 Prozent fester bei 28.489,58 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,90 Prozent auf 28.267,33 Punkte an der Kurstafel, nach 27.740,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 28.102,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28.499,78 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 4,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30.883,15 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 29.525,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25.533,49 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,03 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CoreWeave (+ 24,77 Prozent auf 60,80 USD), Nebius (+ 17,35 Prozent auf 157,25 USD), Sandisk (+ 16,54 Prozent auf 1.002,21 USD), Lumentum (+ 15,08 Prozent auf 673,89 USD) und Micron Technology (+ 13,35 Prozent auf 821,92 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Airbnb (-4,09 Prozent auf 179,26 USD), Microsoft (-2,53 Prozent auf 519,67 USD), Moderna (-1,78 Prozent auf 246,37 USD), Copart (-1,64 Prozent auf 31,77 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-1,53 Prozent auf 539,50 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29.111.811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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