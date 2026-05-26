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Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags

27.05.26 20:02 Uhr
Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Mittwoch Verluste.

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NASDAQ 100
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Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,33 Prozent auf 29.903,08 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,267 Prozent auf 30.081,28 Punkte an der Kurstafel, nach 30.001,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29.808,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 30.099,79 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,162 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 27.305,68 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 27.02.2026, mit 24.960,04 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 27.05.2025, mit 21.414,99 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,63 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.099,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 11,28 Prozent auf 572,24 USD), Enphase Energy (+ 6,52 Prozent auf 71,26 USD), Atlassian (+ 4,42 Prozent auf 88,68 USD), lululemon athletica (+ 3,30 Prozent auf 131,55 USD) und Booking (+ 3,28 Prozent auf 168,66 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Zscaler (-31,47 Prozent auf 126,51 USD), PDD (-11,64 Prozent auf 85,40 USD), QUALCOMM (-8,73 Prozent auf 227,11 USD), Arm (-5,63 Prozent auf 303,13 USD) und Baker Hughes (-4,89 Prozent auf 63,47 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20.201.482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,474 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Charter A-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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