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NASDAQ 100-Marktbericht

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 mit Zuschlägen

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 mit Zuschlägen

Für den NASDAQ 100 geht es heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Holdings
141.35 EUR -3.60 EUR -2.48 %
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CrowdStrike
210.90 EUR 9.55 EUR 4.74 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
242.00 EUR 10.50 EUR 4.54 %
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DexCom Inc.
71.40 EUR -4.80 EUR -6.30 %
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Kraft Heinz Company
21.18 EUR 0.02 EUR 0.09 %
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Micron Technology Inc.
814.20 EUR 9.70 EUR 1.21 %
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Netflix Inc.
57.66 EUR -3.74 EUR -6.09 %
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NVIDIA Corp.
196.30 EUR 3.78 EUR 1.96 %
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PDD Holdings (spons. ADRs)
70.80 EUR -0.60 EUR -0.84 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
47.35 EUR 0.10 EUR 0.21 %
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SpaceX
145.00 EUR 14.10 EUR 10.77 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
137.16 EUR 10.42 EUR 8.22 %
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T-Mobile US
135.40 EUR -4.88 EUR -3.48 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,837.88 USD 347.60 USD 1.18 %
News | Analysen

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ um 1,25 Prozent auf 29.857,73 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,735 Prozent höher bei 29.707,00 Punkten in den Handel, nach 29.490,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 29.873,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.593,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,08 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 30.482,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.155,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.127,13 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 18,45 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31.361,37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell SpaceX (+ 10,89 Prozent auf 163,88 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,78 Prozent auf 153,83 USD), Datadog A (+ 7,46 Prozent auf 275,56 USD), Rocket Lab (+ 4,44 Prozent auf 53,16 USD) und CrowdStrike (+ 3,84 Prozent auf 236,11 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil DexCom (-6,24 Prozent auf 80,39 USD), Netflix (-4,80 Prozent auf 65,39 USD), PDD (-3,36 Prozent auf 78,89 USD), Booking (-3,32 Prozent auf 158,48 USD) und T-Mobile US (-2,95 Prozent auf 153,09 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 23.725.431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,662 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 5,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
18:11 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
18:11 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17:46 SpaceX Buy UBS AG
17:46 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:36 SpaceX Verkaufen DZ BANK

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