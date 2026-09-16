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Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Der Handel in New York verlief zum Handelsende in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astera Labs Inc Registered Shs
234.00 EUR 14.00 EUR 6.36 %
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Axon Enterprise
407.00 EUR 19.60 EUR 5.06 %
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CrowdStrike
208.00 EUR -2.80 EUR -1.33 %
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Diamondback Energy Inc
182.00 EUR 4.92 EUR 2.78 %
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Intel Corp.
88.28 EUR 2.31 EUR 2.69 %
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Intuit Inc.
277.25 EUR -10.50 EUR -3.65 %
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Kraft Heinz Company
21.30 EUR -0.09 EUR -0.44 %
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Lumentum Holdings Inc
800.50 EUR 77.60 EUR 10.73 %
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Micron Technology Inc.
805.40 EUR 4.10 EUR 0.51 %
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NVIDIA Corp.
186.78 EUR 2.98 EUR 1.62 %
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NXP Semiconductors N.V.
194.20 EUR 0.08 EUR 0.04 %
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Old Dominion Freight Line Inc.
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Paccar Inc.
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SpaceX
130.58 EUR 6.36 EUR 5.12 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,945.06 USD 7.22 USD 0.02 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 28.945,06 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,595 Prozent fester bei 29.110,04 Punkten in den Handel, nach 28.937,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29.235,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.753,29 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,187 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30.046,14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.968,13 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 24.274,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,83 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 9,59 Prozent auf 919,40 USD), Astera Labs (+ 6,59 Prozent auf 269,18 USD), Axon Enterprise (+ 5,96 Prozent auf 468,42 USD), SpaceX (+ 5,15 Prozent auf 150,88 USD) und Intel (+ 4,03 Prozent auf 101,05 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Diamondback Energy (-8,03 Prozent auf 194,54 USD), Old Dominion Freight Line (-3,65 Prozent auf 174,36 USD), Paccar (-3,46 Prozent auf 118,22 USD), Intuit (-3,38 Prozent auf 318,13 USD) und NXP Semiconductors (-3,26 Prozent auf 218,98 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 27.211.275 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,402 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,93 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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