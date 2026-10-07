Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich

Index im Blick

07.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent leichter bei 31.160,08 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,796 Prozent auf 30.976,25 Punkte an der Kurstafel, nach 31.224,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 31.170,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 30.904,46 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29.544,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.173,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der NASDAQ 100 24.840,23 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,62 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 4,06 Prozent auf 1.088,00 USD), Amgen (+ 2,60 Prozent auf 413,08 USD), Intuit (+ 2,56 Prozent auf 297,24 USD), Intuitive Surgical (+ 2,41 Prozent auf 414,52 USD) und Sandisk (+ 1,92 Prozent auf 1.692,42 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6,79 Prozent auf 153,37 USD), Nebius (-5,09 Prozent auf 237,15 USD), CrowdStrike (-4,81 Prozent auf 265,44 USD), Teradyne (-4,31 Prozent auf 411,78 USD) und Rocket Lab (-4,18 Prozent auf 71,92 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22.270.294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 5,128 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net