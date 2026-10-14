DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,88 -1,1%Nas 26.735 -1,7%Bitcoin 73.639 -0,8%Euro 1,1127 -0,6%Öl 106,5 +0,8%Gold 4.084 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ 100 im Blick

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
376.70 EUR 3.70 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen
CoreWeave
59.60 EUR -10.85 EUR -15.40 %
Charts | News | Analysen
CrowdStrike
227.50 EUR -6.30 EUR -2.69 %
Charts | News | Analysen
DoorDash
163.08 EUR -8.94 EUR -5.20 %
Charts | News | Analysen
Gilead Sciences Inc.
136.10 EUR 2.10 EUR 1.57 %
Charts | News | Analysen
Kraft Heinz Company
20.56 EUR 0.60 EUR 3.01 %
Charts | News | Analysen
Lumentum Holdings Inc
819.70 EUR -49.90 EUR -5.74 %
Charts | News | Analysen
Marvell Technology
228.10 EUR -3.90 EUR -1.68 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
832.60 EUR -17.40 EUR -2.05 %
Charts | News | Analysen
Nebius
170.54 EUR -16.92 EUR -9.03 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
199.50 EUR -4.00 EUR -1.97 %
Charts | News | Analysen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
687.00 EUR 8.70 EUR 1.28 %
Charts | News | Analysen
Vertex Pharmaceuticals Inc.
442.75 EUR -8.45 EUR -1.87 %
Charts | News | Analysen
Walmart
101.46 EUR 0.38 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ 100
30,004.48 USD -565.00 USD -1.85 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,53 Prozent leichter bei 30.101,41 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,829 Prozent auf 30.316,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30.569,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 30.092,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.436,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,26 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29.127,16 Punkte. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 29.586,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.579,32 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 19,42 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Amgen (+ 2,92 Prozent auf 424,89 USD), Gilead Sciences (+ 2,69 Prozent auf 151,90 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,47 Prozent auf 771,74 USD), Walmart (+ 2,15 Prozent auf 114,69 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 2,06 Prozent auf 495,21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil CoreWeave (-15,05 Prozent auf 66,10 USD), Nebius (-9,42 Prozent auf 187,38 USD), Lumentum (-7,25 Prozent auf 916,39 USD), DoorDash (-6,43 Prozent auf 180,68 USD) und Marvell Technology (-6,26 Prozent auf 251,89 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CoreWeave-Aktie. 11.647.189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,866 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.