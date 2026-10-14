Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

NASDAQ 100 im Blick

14.10.26 17:59 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,53 Prozent leichter bei 30.101,41 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,829 Prozent auf 30.316,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30.569,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 30.092,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.436,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,26 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29.127,16 Punkte. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 29.586,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.579,32 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 19,42 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Amgen (+ 2,92 Prozent auf 424,89 USD), Gilead Sciences (+ 2,69 Prozent auf 151,90 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,47 Prozent auf 771,74 USD), Walmart (+ 2,15 Prozent auf 114,69 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 2,06 Prozent auf 495,21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil CoreWeave (-15,05 Prozent auf 66,10 USD), Nebius (-9,42 Prozent auf 187,38 USD), Lumentum (-7,25 Prozent auf 916,39 USD), DoorDash (-6,43 Prozent auf 180,68 USD) und Marvell Technology (-6,26 Prozent auf 251,89 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CoreWeave-Aktie. 11.647.189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,866 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net