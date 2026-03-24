Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus

Index im Blick

Der NASDAQ 100 stieg letztendlich.

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 24.162,98 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,975 Prozent fester bei 24.236,40 Punkten in den Handel, nach 24.002,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 24.314,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.081,38 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,444 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 25.329,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, mit 25.656,15 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, stand der NASDAQ 100 bei 20.287,83 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,14 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 23.759,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 16,38 Prozent auf 157,07 USD), JDcom (+ 8,30 Prozent auf 29,75 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,26 Prozent auf 220,27 USD), Intel (+ 7,08 Prozent auf 47,18 USD) und Marvell Technology (+ 6,59 Prozent auf 98,45 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Verisk Analytics A (-4,97 Prozent auf 185,05 USD), Micron Technology (-3,40 Prozent auf 382,09 USD), Palo Alto Networks (-2,54 Prozent auf 153,22 USD), Atlassian (-2,51 Prozent auf 66,46 USD) und Lam Research (-2,26 Prozent auf 233,45 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40.670.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,671 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net