Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer

Index-Performance

23.09.26 22:32 Uhr

Mit dem NASDAQ 100 ging es am Mittwoch abwärts.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,85 Prozent schwächer bei 30.470,29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,085 Prozent auf 30.706,23 Punkte an der Kurstafel, nach 30.732,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.706,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.353,88 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.308,86 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 29.347,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.580,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.770,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 5,00 Prozent auf 393,30 USD), CrowdStrike (+ 4,97 Prozent auf 262,49 USD), Palantir (+ 3,68 Prozent auf 191,79 USD), Thomson Reuters (+ 2,92 Prozent auf 98,45 USD) und Fortinet (+ 2,57 Prozent auf 178,74 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Paychex (-8,77 Prozent auf 104,49 USD), Airbnb (-7,56 Prozent auf 149,58 USD), Booking (-5,07 Prozent auf 155,90 USD), SpaceX (-4,11 Prozent auf 148,36 USD) und AppLovin (-4,10 Prozent auf 315,25 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26.598.258 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,796 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,68 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net