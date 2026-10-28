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NASDAQ Composite im Fokus

Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.89 USD 0.09 USD 11.24 %
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AXT Inc.
57.40 EUR 5.54 EUR 10.68 %
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F5 Networks Inc.
374.50 EUR -16.90 EUR -4.32 %
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Geron Corp.
1.02 EUR -0.04 EUR -3.33 %
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Lam Research Corp.
228.75 EUR 13.80 EUR 6.42 %
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Landstar System Inc.
149.00 EUR -1.00 EUR -0.67 %
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Logitech S.A.
88.42 EUR -8.84 EUR -9.09 %
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NVIDIA Corp.
192.52 EUR -3.10 EUR -1.58 %
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Old Dominion Freight Line Inc.
164.08 EUR 1.44 EUR 0.89 %
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Oracle Corp.
131.28 EUR 14.42 EUR 12.34 %
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SIGA Technologies Inc.
3.26 USD 0.06 USD 1.88 %
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SMC Corp.
374.40 EUR 18.80 EUR 5.29 %
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SpaceX
129.80 EUR -4.62 EUR -3.44 %
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Ultralife Batteries Inc.
13.90 EUR 8.50 EUR 157.41 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,499.06 USD 21.25 USD 0.08 %
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Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 26.503,87 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,241 Prozent auf 26.541,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26.477,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.414,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.587,34 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,83 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 26.820,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 24.876,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der NASDAQ Composite 23.827,49 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ultralife Batteries (+ 145,75 Prozent auf 15,63 USD), Americas Car-Mart (+ 11,24 Prozent auf 0,89 USD), Oracle (+ 11,15 Prozent auf 145,09 USD), AXT (+ 10,66 Prozent auf 64,44 USD) und SMC (+ 10,25 Prozent auf 436,48 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil F5 Networks (-19,34 Prozent auf 370,50 USD), Landstar System (-16,89 Prozent auf 140,27 USD), Geron (-13,83 Prozent auf 0,99 USD), Logitech (-12,52 Prozent auf 97,82 USD) und Old Dominion Freight Line (-6,94 Prozent auf 174,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.541.606 Aktien gehandelt. Mit 4,724 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,00 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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