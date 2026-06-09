Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite leichter

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite sinkt derzeit.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,16 Prozent tiefer bei 25.380,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,649 Prozent schwächer bei 25.512,07 Punkten in den Handel, nach 25.678,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25.269,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.726,00 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,63 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26.247,08 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2026, den Stand von 22.697,10 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 19.714,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,23 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 9,81 Prozent auf 86,05 USD), Microvision (+ 5,76 Prozent auf 0,38 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 4,42) Prozent auf 254,04 USD), Nortech Systems (+ 3,95 Prozent auf 17,64 USD) und inTest (+ 3,78 Prozent auf 16,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-52,94 Prozent auf 2,48 USD), EZCORP (-11,04 Prozent auf 28,53 USD), Donegal Group B (-8,88 Prozent auf 17,44 USD), Modine Manufacturing (-7,58 Prozent auf 257,10 USD) und Nissan Motor (-7,21 Prozent auf 2,06 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12.133.690 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,370 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net