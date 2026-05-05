Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Am Mittwochabend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2,02 Prozent stärker bei 25.838,94 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,667 Prozent fester bei 25.495,17 Punkten, nach 25.326,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25.464,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.850,19 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21.996,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23.031,21 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.689,66 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11,20 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 25.850,19 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Veeco Instruments (+ 25,17 Prozent auf 62,01 USD), Commercial Vehicle Group (+ 23,22 Prozent auf 5,20 USD), Baiducom (+ 11,37 Prozent auf 140,59 USD), Ballard Power (+ 10,39 Prozent auf 4,78 USD) und Rambus (+ 10,20 Prozent auf 130,04 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Nice Systems (-22,53 Prozent auf 96,85 USD), Myriad Genetics (-18,29 Prozent auf 4,11 USD), Lifetime Brands (-13,64 Prozent auf 5,57 USD), Cogent Communications (-8,11 Prozent auf 16,60 USD) und Taylor Devices (-6,87 Prozent auf 51,50 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 50.996.693 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,111 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,81 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net