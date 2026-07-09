Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Minus

NASDAQ Composite-Marktbericht

22.07.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite sank heute.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,57 Prozent schwächer bei 25.690,90 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,555 Prozent leichter bei 25.693,72 Punkten, nach 25.837,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 25.681,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.841,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,117 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 26.166,60 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 24.657,57 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 22.07.2025, einen Wert von 20.892,69 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,57 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Donegal Group B (+ 5,36 Prozent auf 22,98 USD), AmeriServ Financial (+ 5,34 Prozent auf 4,14 USD), First Community Bancorp (+ 5,11 Prozent auf 46,91 USD), Richardson Electronics (+ 4,83 Prozent auf 18,01 USD) und Ballard Power (+ 4,73 Prozent auf 3,10 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen ADTRAN (-16,41 Prozent auf 8,85 EUR), Pegasystems (-16,00 Prozent auf 25,99 USD), Microvision (-11,82 Prozent auf 0,30 USD), SpaceX (-6,70 Prozent auf 115,26 USD) und Manhattan Associates (-6,29 Prozent auf 149,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 32.930.067 Aktien gehandelt. Mit 4,311 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net