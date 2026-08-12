Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Zuschläge

Kursverlauf

12.08.26 20:02 Uhr

Das macht der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,59 Prozent auf 26.600,53 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,889 Prozent auf 26.680,47 Punkte an der Kurstafel, nach 26.445,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26.531,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.688,24 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,300 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 26.281,61 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26.088,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.681,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,48 Prozent nach oben. 27.190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20.690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Astronics (+ 17,94 Prozent auf 88,35 USD), CIENA (+ 13,82 Prozent auf 441,10 USD), SpaceX (+ 9,06 Prozent auf 145,37 USD), AXT (+ 8,08 Prozent auf 79,74 USD) und ADTRAN (+ 7,28 Prozent auf 7,18 EUR). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nissan Motor (-12,55 Prozent auf 1,88 USD), TransAct Technologies (-7,96 Prozent auf 5,32 USD), American Eagle Outfitters (-6,28 Prozent auf 16,27 USD), Century Aluminum (-6,14 Prozent auf 49,08 USD) und Pegasystems (-5,14 Prozent auf 31,37 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 19.569.030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,564 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 20,83 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net