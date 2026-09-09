Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verliert am Mittwochmittag

Marktbericht

09.09.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite verliert am Mittwochmittag an Wert.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 26.240,59 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,365 Prozent schwächer bei 26.325,06 Punkten, nach 26.421,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.366,56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.184,21 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,09 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 26.690,62 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 09.06.2026, mit 25.678,82 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Wert von 21.879,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,93 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SMC (+ 5,72 Prozent auf 453,03 USD), Akamai (+ 4,49 Prozent auf 110,35 USD), FormFactor (+ 3,63 Prozent auf 113,85 USD), F5 Networks (+ 3,41 Prozent auf 402,89 USD) und Corcept Therapeutics (+ 2,74 Prozent auf 117,10 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Americas Car-Mart (-38,96 Prozent auf 1,52 USD), Comcast (-5,85 Prozent auf 24,79 USD), FreightCar America (-5,31 Prozent auf 6,95 USD), Nexstar Media Group (-5,14 Prozent auf 160,45 USD) und Geron (-4,97 Prozent auf 1,44 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.717.216 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,769 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net