Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag freundlich

S&P 500-Kursentwicklung

12.08.26 20:02 Uhr

So bewegt sich der S&P 500 am Mittwoch.

Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,30 Prozent aufwärts auf 7.751,38 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,733 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.767,74 Zählern und damit 0,512 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7.728,20 Punkte).

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7.766,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.737,95 Punkten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 0,005 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7.575,39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7.400,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der S&P 500 6.445,76 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 13,02 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.793,68 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 17,50 Prozent auf 37,13 USD), Lumentum (+ 16,03 Prozent auf 952,11 USD), Cerebras Systems (+ 13,06 Prozent auf 265,43 USD), Coherent (+ 9,47 Prozent auf 359,68 USD) und Sandisk (+ 8,24 Prozent auf 1.375,79 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Texas Pacific Land (-6,77 Prozent auf 340,26 USD), Charter A (-4,67 Prozent auf 150,33 USD), Tapestry (-4,61 Prozent auf 153,14 USD), Uber (-4,39 Prozent auf 75,09 USD) und Cencora (-3,98 Prozent auf 320,59 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die Super Micro Computer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22.037.568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net