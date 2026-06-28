Mittwochshandel in New York: S&P 500 liegt mittags im Minus

S&P 500 aktuell

29.07.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 bewegt sich am Mittwoch im Minus.

Am Mittwoch sinkt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0,97 Prozent auf 7.356,43 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,115 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,137 Prozent leichter bei 7.418,57 Punkten in den Handel, nach 7.428,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7.353,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.426,38 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1,44 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 7.440,43 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.04.2026, den Wert von 7.135,95 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.07.2025, den Stand von 6.370,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell GE HealthCare Technologies (+ 11,46 Prozent auf 71,46 USD), Cognizant (+ 11,39 Prozent auf 56,04 USD), Accenture (+ 6,42 Prozent auf 175,23 USD), DXC Technology (+ 5,89 Prozent auf 11,51 USD) und Intuit (+ 5,87 Prozent auf 331,37 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen VF (-17,45 Prozent auf 15,07 USD), Vertiv (-14,55 Prozent auf 230,33 USD), Masco (-10,56 Prozent auf 72,99 USD), Cerebras Systems (-8,60 Prozent auf 176,15 USD) und KLA (-8,12 Prozent auf 175,31 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8.729.782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,343 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net