Mittwochshandel in New York: S&P 500 notiert am Mittwochnachmittag im Plus

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 steigt am Mittwochnachmittag.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,61 Prozent fester bei 6.884,87 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 54,093 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,241 Prozent fester bei 6.859,70 Punkten, nach 6.843,22 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.849,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.909,12 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 6.940,01 Punkten bewertet. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 18.11.2025, einen Stand von 6.617,32 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 6.129,58 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,385 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.775,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Global Payments (+ 16,60 Prozent auf 81,35 USD), Cadence Design Systems (+ 9,03 Prozent auf 309,07 USD), CarMax (+ 8,57 Prozent auf 45,87 USD), MGM Resorts International (+ 8,23 Prozent auf 37,09 USD) und AppLovin (+ 7,53 Prozent auf 404,71 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Palo Alto Networks (-5,91 Prozent auf 153,84 USD), Crown Castle (-4,57 Prozent auf 87,66 USD), Republic Services (-3,56 Prozent auf 213,31 USD), Genuine Parts (-3,24 Prozent auf 121,66 USD) und American Tower (-3,06 Prozent auf 187,18 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 18.139.612 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,754 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net