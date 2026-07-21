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Index-Performance im Fokus

Mittwochshandel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Mittwochshandel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CME Group Inc (A)
220.90 EUR 6.25 EUR 2.91 %
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Constellation Brands Inc (A)
114.50 EUR -3.00 EUR -2.55 %
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Dell Technologies
390.95 EUR 35.95 EUR 10.13 %
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DoorDash
155.98 EUR -8.78 EUR -5.33 %
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Hewlett Packard Enterprise Co.
42.60 EUR 2.07 EUR 5.11 %
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NVIDIA Corp.
187.36 EUR 6.00 EUR 3.31 %
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Palantir
108.82 EUR -8.02 EUR -6.86 %
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Perrigo Company PLC
9.33 EUR 0.32 EUR 3.53 %
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PTC Inc
106.00 EUR -3.00 EUR -2.75 %
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ServiceNow Inc
83.88 EUR -5.28 EUR -5.92 %
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Super Micro Computer Inc
27.76 EUR 5.38 EUR 24.04 %
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TE Connectivity Ltd.
168.00 EUR -8.00 EUR -4.55 %
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Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
257.40 EUR 29.00 EUR 12.70 %
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Indizes
S&P 500
7,507.57 USD -1.63 USD -0.02 %
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Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,01 Prozent fester bei 7.510,20 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,703 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,192 Prozent schwächer bei 7.494,77 Punkten, nach 7.509,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7.525,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.485,85 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,281 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.472,79 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 22.04.2026, mit 7.137,90 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.309,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,50 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 22,41 Prozent auf 31,22 USD), Dell Technologies (+ 9,89 Prozent auf 444,14 USD), Wabtec (+ 9,75 Prozent auf 289,22 USD), CME Group A (+ 6,01 Prozent auf 251,65 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 4,88 Prozent auf 49,00 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen TE Connectivity (-8,53 Prozent auf 191,19 USD), PTC (-6,67 Prozent auf 112,71 USD), ServiceNow (-6,48 Prozent auf 95,45 USD), Palantir (-6,36 Prozent auf 124,22 USD) und DoorDash (-5,02 Prozent auf 178,60 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Super Micro Computer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 20.816.722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,311 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Perrigo Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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14:31 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG