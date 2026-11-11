Mittwochshandel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

NASDAQ 100 im Fokus

11.11.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Mittwochabend Kursanstiege.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,28 Prozent stärker bei 28.374,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,90 Prozent auf 28.267,33 Punkte an der Kurstafel, nach 27.740,80 Punkten am Vortag.

Bei 28.102,75 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 28.593,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 4,07 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30.883,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29.525,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.533,49 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,57 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell CoreWeave (+ 24,71 Prozent auf 60,77 USD), Nebius (+ 15,44 Prozent auf 154,69 USD), Sandisk (+ 13,69 Prozent auf 977,69 USD), Arm (+ 12,05 Prozent auf 203,36 USD) und Micron Technology (+ 11,89 Prozent auf 811,30 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Airbnb (-3,09 Prozent auf 181,13 USD), SpaceX (-2,33 Prozent auf 139,75 USD), Microsoft (-2,26 Prozent auf 521,13 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-1,97 Prozent auf 628,77 USD) und Amazon (-1,74 Prozent auf 266,17 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 61.727.518 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Micron Technology-Aktie weist mit 4,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net