DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,80 +1,7%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.916 +1,4%Euro 1,1090 -0,7%Öl 92,6 +1,2%Gold 3.988 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
NASDAQ 100 im Fokus

Mittwochshandel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

Mittwochshandel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Mittwochabend Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
164.68 EUR -0.76 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen
Amazon
240.20 EUR -2.30 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
320.20 EUR 7.35 EUR 2.35 %
Charts | News | Analysen
Arm Holdings
183.00 EUR 23.60 EUR 14.81 %
Charts | News | Analysen
CoreWeave
54.90 EUR 11.62 EUR 26.83 %
Charts | News | Analysen
CrowdStrike
211.35 EUR 9.00 EUR 4.45 %
Charts | News | Analysen
Kraft Heinz Company
21.65 EUR 0.15 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen
Meta Platforms (ex Facebook)
571.90 EUR -0.70 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
730.90 EUR 87.60 EUR 13.62 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
470.00 EUR -8.55 EUR -1.79 %
Charts | News | Analysen
Nebius
141.46 EUR 21.10 EUR 17.53 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
156.52 EUR 5.06 EUR 3.34 %
Charts | News | Analysen
Sandisk Corp
885.00 EUR 120.00 EUR 15.69 %
Charts | News | Analysen
SpaceX
126.00 EUR -1.50 EUR -1.18 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ 100
28,374.25 USD 633.46 USD 2.28 %
News | Analysen

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,28 Prozent stärker bei 28.374,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,90 Prozent auf 28.267,33 Punkte an der Kurstafel, nach 27.740,80 Punkten am Vortag.

Bei 28.102,75 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 28.593,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 4,07 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30.883,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29.525,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.533,49 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,57 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell CoreWeave (+ 24,71 Prozent auf 60,77 USD), Nebius (+ 15,44 Prozent auf 154,69 USD), Sandisk (+ 13,69 Prozent auf 977,69 USD), Arm (+ 12,05 Prozent auf 203,36 USD) und Micron Technology (+ 11,89 Prozent auf 811,30 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Airbnb (-3,09 Prozent auf 181,13 USD), SpaceX (-2,33 Prozent auf 139,75 USD), Microsoft (-2,26 Prozent auf 521,13 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-1,97 Prozent auf 628,77 USD) und Amazon (-1,74 Prozent auf 266,17 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 61.727.518 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Micron Technology-Aktie weist mit 4,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.