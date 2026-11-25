NASDAQ Composite-Performance

An der Börse in New York geht am dritten Tag der Woche die Angst um.

Um 17:57 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 3,67 Prozent auf 22.863,48 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 3,31 Prozent leichter bei 22.948,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23.733,54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.043,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22.632,40 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 5,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 25.955,34 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 26.151,30 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 23.025,59 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 1,60 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 16,92 Prozent auf 0,38 USD), Lancaster Colony (+ 3,82 Prozent auf 113,20 USD), Infosys (+ 3,76 Prozent auf 12,96 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 2,93 Prozent auf 9,66 USD) und Monro Muffler Brake (+ 2,84 Prozent auf 7,98 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-20,69 Prozent auf 28,14 USD), Lam Research (-12,11 Prozent auf 172,40 USD), AXT (-11,56 Prozent auf 27,93 USD), Ceva (-11,02 Prozent auf 20,50 USD) und Cogent Communications (-10,69 Prozent auf 2,84 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 32.645.252 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,637 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Century Aluminum-Aktie präsentiert mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 22,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net