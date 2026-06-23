Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Um 17:56 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,70 Prozent fester bei 7.416,89 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,050 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,155 Prozent fester bei 7.376,91 Punkten, nach 7.365,46 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.369,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.428,06 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der S&P 500 bei 7.473,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, stand der S&P 500 bei 6.556,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.092,18 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,14 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Corning (+ 9,68 Prozent auf 212,85 USD), PulteGroup (+ 9,46 Prozent auf 138,52 USD), Expedia (+ 9,09 Prozent auf 267,35 USD), Booking (+ 7,98 Prozent auf 182,42 USD) und DR Horton (+ 7,89 Prozent auf 168,40 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Cerebras Systems (-16,99 Prozent auf 188,20 USD), Caseys General Stores (-5,52 Prozent auf 786,00 USD), Dow (-4,62 Prozent auf 28,93 USD), Principal Financial Group (-4,36 Prozent auf 107,46 USD) und Baker Hughes (-4,29 Prozent auf 56,16 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9.143.908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,443 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net