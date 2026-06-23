DAX24.740 -0,6%Est506.215 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6400 -4,0%Nas25.600 +0,1%Bitcoin52.712 -4,3%Euro1,1356 -0,2%Öl74,11 -3,8%Gold4.006 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schließt in Rot -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, DHL, Palantir, BYD, Arm, Intel im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Bund plant Fregatten-Wechsel: Rheinmetall-Aktie sackt zweistellig ab, TKMS jubelt - auch RENK & HENSOLDT im Blick Bund plant Fregatten-Wechsel: Rheinmetall-Aktie sackt zweistellig ab, TKMS jubelt - auch RENK & HENSOLDT im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500 im Blick

Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag

24.06.26 17:59 Uhr
Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag | finanzen.net

Der S&P 500 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
48,90 EUR -2,57 EUR -4,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
148,50 EUR 0,35 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Casey's General Stores Inc
724,80 EUR 4,20 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cerebras Systems Inc
189,94 USD -36,78 USD -16,22%
Charts|News|Analysen
Corning Inc.
187,66 EUR 17,90 EUR 10,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
D.R. Horton Inc.
147,50 EUR 10,00 EUR 7,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dow Inc
26,96 EUR 0,18 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expedia Inc.
216,15 EUR 9,20 EUR 4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
175,00 EUR -1,94 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Principal Financial Group Inc.
98,00 EUR 2,00 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PulteGroup Inc
111,10 EUR 2,15 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synchrony Financial
65,58 EUR 0,50 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
6,37 EUR 0,27 EUR 4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.377,3 PKT 11,9 PKT 0,16%
Charts|News|Analysen

Um 17:56 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,70 Prozent fester bei 7.416,89 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,050 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,155 Prozent fester bei 7.376,91 Punkten, nach 7.365,46 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.369,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.428,06 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der S&P 500 bei 7.473,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, stand der S&P 500 bei 6.556,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.092,18 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,14 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Corning (+ 9,68 Prozent auf 212,85 USD), PulteGroup (+ 9,46 Prozent auf 138,52 USD), Expedia (+ 9,09 Prozent auf 267,35 USD), Booking (+ 7,98 Prozent auf 182,42 USD) und DR Horton (+ 7,89 Prozent auf 168,40 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Cerebras Systems (-16,99 Prozent auf 188,20 USD), Caseys General Stores (-5,52 Prozent auf 786,00 USD), Dow (-4,62 Prozent auf 28,93 USD), Principal Financial Group (-4,36 Prozent auf 107,46 USD) und Baker Hughes (-4,29 Prozent auf 56,16 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9.143.908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,443 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Baker Hughes und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen