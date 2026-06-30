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NASDAQ 100-Kursverlauf

Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

01.07.26 20:02 Uhr
Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwoch im Minus.

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NASDAQ 100
29.841,0 PKT -435,3 PKT -1,44%
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Um 20:00 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,25 Prozent auf 29.898,90 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,20 Prozent auf 29.914,28 Punkte an der Kurstafel, nach 30.276,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30.084,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29.821,22 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,01 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 01.06.2026, einen Stand von 30.513,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24.019,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22.478,14 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,62 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,75 Prozent auf 98,01 USD), AppLovin (+ 10,36 Prozent auf 568,63 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10,12 Prozent auf 620,29 USD), Palantir (+ 8,69 Prozent auf 126,81 USD) und PDD (+ 7,80 Prozent auf 82,23 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Nebius (-13,74 Prozent auf 238,23 USD), CoreWeave (-12,14 Prozent auf 87,46 USD), KLA (-11,47 Prozent auf 267,11 USD), Lam Research (-10,93 Prozent auf 385,97 USD) und Applied Materials (-10,79 Prozent auf 645,00 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14.547.418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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