Mittwochshandel in Paris: CAC 40 mit Abgaben

CAC 40-Entwicklung

Der CAC 40 zeigt sich am Mittwoch im Minus.

Um 12:08 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,28 Prozent auf 8.180,69 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,239 Prozent fester bei 8.223,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8.203,43 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.173,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.240,63 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,581 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 8.112,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, notierte der CAC 40 bei 8.057,36 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 10.06.2025, einen Wert von 7.804,33 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,177 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.642,23 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 51.594 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,579 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net