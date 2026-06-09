DAX24.228 -0,8%Est506.012 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8400 -0,7%Nas25.679 -1,0%Bitcoin52.970 -0,9%Euro1,1556 +0,1%Öl91,40 -1,0%Gold4.167 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt und Inflationssorgen: DAX tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- Softbank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Samsung. SK hynix im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.06.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.06.26
Citigroup schlägt Alarm bei Aluminium: Wird die Alcoa-Aktie der große Gewinner des Angebotsschocks? Citigroup schlägt Alarm bei Aluminium: Wird die Alcoa-Aktie der große Gewinner des Angebotsschocks?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
CAC 40-Entwicklung

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 mit Abgaben

10.06.26 12:25 Uhr
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 mit Abgaben | finanzen.net

Der CAC 40 zeigt sich am Mittwoch im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
176,08 EUR 1,66 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
490,20 EUR -0,25 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
27,25 EUR -0,18 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
6,01 EUR 0,01 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
0,28 EUR -0,01 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.170,2 PKT -33,2 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,28 Prozent auf 8.180,69 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,239 Prozent fester bei 8.223,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8.203,43 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.173,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.240,63 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,581 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 8.112,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, notierte der CAC 40 bei 8.057,36 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 10.06.2025, einen Wert von 7.804,33 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,177 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.642,23 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 51.594 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,579 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.06.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
26.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen