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Index im Blick

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags fester

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags fester

Der CAC 40 befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.64 EUR 0.34 EUR 0.18 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
391.25 EUR 5.55 EUR 1.44 %
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Pernod Ricard S.A.
66.62 EUR 1.14 EUR 1.74 %
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Renault S.A.
27.29 EUR 0.43 EUR 1.60 %
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Stellantis
3.95 EUR -0.03 EUR -0.75 %
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Indizes
CAC 40
7,883.23 EUR 55.60 EUR 0.71 %
News | Analysen

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0,60 Prozent stärker bei 7.874,55 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,343 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,321 Prozent höher bei 7.852,74 Punkten in den Handel, nach 7.827,63 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7.844,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.887,76 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,611 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.117,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.366,85 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.919,62 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 3,91 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 44.004 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 203,496 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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