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CAC 40-Entwicklung

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Kaum bewegt zeigte sich der CAC 40 am Mittwochabend.

Werte in diesem Artikel
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CAC 40
8,669.30 EUR 2.67 EUR 0.03 %
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Am Mittwoch schloss der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 8.669,30 Punkten ab. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,516 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,204 Prozent auf 8.684,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8.666,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8.693,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8.656,73 Punkten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 1,20 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.508,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der CAC 40 bei 8.062,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.621,04 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,78 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.693,89 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 527.654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 239,503 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,58 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets