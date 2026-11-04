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CAC 40-Performance im Blick

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels fester

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels fester

Der CAC 40 machte am Abend Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
200.60 EUR 7.04 EUR 3.64 %
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Carrefour S.A.
13.43 EUR 0.23 EUR 1.78 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
446.30 EUR 14.85 EUR 3.44 %
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Pernod Ricard S.A.
70.40 EUR 1.20 EUR 1.73 %
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Renault S.A.
28.54 EUR 1.00 EUR 3.63 %
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Stellantis
4.18 EUR 0.18 EUR 4.63 %
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Indizes
CAC 40
8,177.89 EUR 157.58 EUR 1.96 %
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Am Mittwoch stieg der CAC 40 via Euronext letztendlich um 1,96 Prozent auf 8.177,89 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,416 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,177 Prozent höher bei 8.034,53 Punkten, nach 8.020,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8.030,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.215,86 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,75 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.897,19 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 8.666,63 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Wert von 8.067,53 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,211 Prozent ein. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 545.687 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 232,181 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:56 Airbus SE Kaufen DZ BANK
11:16 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research

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